Mercato - PSG : Cette star qui a refusé de rejoindre Neymar et Mbappé !

Thomas Bourseau

Restant sur une terrible désillusion en Ligue des champions face au FC Barcelone (6-1), le PSG a décidé de sortir le chéquier sur le marché estival de 2017. Neymar et Kylian Mbappé étaient entre autres venus renforcer l’effectif d’Unai Emery, mais Leonardo Bonucci aurait dû suivre. Explications.

Après la célèbre remontada du 8 mars 2017 au Camp Nou, moment où le FC Barcelone a su inverser la tendance (6-1) après s’être incliné 4 buts à 0 en 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions, le comité directeur du PSG a fait peau neuve avec la nomination d’Antero Henrique au poste de directeur sportif.

Une star du PSG «agressée», Luis Enrique monte au créneau ! https://t.co/YcgmGtEnSA pic.twitter.com/Uz5w7n8jpy — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

En plus de Neymar et Mbappé, le PSG a tenté Bonucci en 2017 !

Au niveau du mercato, Dani Alves, Neymar et Kylian Mbappé ont tous posé leurs valises au PSG pendant ce mercato charnière pour le projet sportif de QSI. Néanmoins, Leonardo Bonucci a refusé de répondre favorablement aux sirènes du Paris Saint-Germain… ainsi que celles de Manchester City.

«Je voulais rester en Italie et j'ai décidé de rejoindre l'AC Milan»

« Quand j'ai décidé de quitter la Juventus en 2017, Manchester City et le PSG me voulaient tous les deux. Ils ont également envoyé une proposition financière mais… Je voulais rester en Italie et j'ai décidé de rejoindre l'AC Milan. Pep me voulait déjà à Manchester City à l'été 2016 ». a déclaré Leonardo Bonucci, défenseur italien champion d’Europe avec la Squadra Azzurra en 2021, en interview pour Sky Sport par le biais de propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano.