Real Madrid : Un ami de Bellingham arrive, Mbappé trahi ?

Alors que Dani Carvajal a subi une grave blessure au genou, le Real Madrid aurait décidé d'accélérer pour le transfert de Trent Alexander-Arnold, grand ami de Jude Bellingham. Un choix qui met fin à la possibilité d'un transfert d'un autre proche d'une star merengue, à savoir Achraf Hakimi, très proche de Kylian Mbappé.

Par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a confirmé la grave blessure de Dani Carvajal. Le latéral droit espagnol souffre de trois blessures : « Une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite ». Son indisponibilité est estimée à un an. Par conséquent, le Real Madrid accélère pour trouver son remplaçant.

Alexander-Arnold, grande priorité du Real ?

Ainsi, selon les informations de AS, le Real Madrid fait le forcing pour convaincre Trent Alexander-Arnold de signer. Le contrat du joueur de Liverpool s'achève en juin prochain et le club merengue possède un atout de taille pour le convaincre : Jude Bellingham. En effet, les deux internationaux anglais sont très amis, au point d'être partis ensembles en vacances à Los Angeles après l'Euro.

Fin de la piste Hakimi au Real ?

Une signature qui ne devrait pas nécessairement enchanter Kylian Mbappé. Et pour cause, l'autre option étudiée par le Real Madrid menait à son grand ami Achraf Hakimi, qui devrait prolonger son contrat au PSG. Autrement dit, entre le pote de Mbappé et celui de Bellingham, le Real a tranché.