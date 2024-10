Le Real Madrid fait une annonce en privé pour cette star

Jean de Teyssière

Après Dani Carvajal et Vinicius Junior, le Real Madrid espère évidemment que l’heure n’est plus aux blessures de ses joueurs. Mais Jude Bellingham, l’une des grandes stars de l’effectif madrilène est en danger lors de chaque rencontre. Sa luxation de l’épaule, survenue en novembre 2023 n’a pas été soignée à 100%. Mais au club, on est plutôt serein sur son état de santé.

Le Real Madrid a vécu un vrai coup dur samedi soir, avec la très grave blesssure au genou de Dani Carvajal. Le latéral droit madrilène sera absent toute la saison et son indisponibilité pourrait même s'étirer jusqu'à 10 mois.

Bellingham souffre encore de l’épaule

Le 21 septembre dernier, Jude Bellingham s’est tenu à l’épaule après un choc. Carlo Ancelotti s’était montré rassurant en conférence de presse mais cette douleur sentie par Jude Bellingham n’était pas un hasard. En effet, depuis presque un an, son épaule n’est pas notamment remise de la luxation subie en novembre dernier, lors du match face au Rayo Vallecano…

Aucun problème pour Bellingham

Cette blessure non guérie à 100% peut-elle avoir un impact sur la saison de Jude Bellingham ? Au Real Madrid, la cascade de blessures se poursuit et on aimerait stopper l’hémorragie. D’après The Athletic, des sources du Real Madrid assurent que personne ne s’inquiète de son état de forme et aucun problème n’affecte sa disponibilité immédiate. On espère pour eux et pour le joueur qu’ils ont raison.