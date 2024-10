Mercato : Recalé par une star, le PSG rate une grande signature

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de longues années, le projet QSI du PSG consistait à recruter des grands noms afin d'arriver rapidement au sommet. Dans cette optique, l'été 2017 est probablement le summum de cette stratégie avec les signature de Daniel Alves, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Et pourtant, un autre grand nom aurait pu signer cet été-là : Leonardo Bonucci.

Depuis deux ans, le PSG a changé de stratégie sur le mercato, axant son recrutement sur la signature de joueurs prometteurs afin de préparer l'avenir. Une révolution qui tranche avec le passé durant lequel les dirigeants qataris ont fait en sorte de signer de grands noms. L'été 2017 en a été l'un des point culminant avec les arrivées de Daniel Alves, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Un trio qui aurait pu être complété par Leonardo Bonucci.

Bonucci a dit non au PSG

Cet été là, le défenseur italien quitte la Juventus pour rejoindre l'AC Milan qui débourse 42M€ pour le recruter. Mais Leonardo Bonucci assure qu'il a été contacté d'autres clubs dont le PSG. « Je suis un homme juste et honnête.... Aussi bien en 2016 qu'en 2017, lorsque je suis allé à l'AC Milan. Évidemment, en 2016, cela ne s'est pas concrétisé pour une raison : parce que la Juve ne me vendrait jamais et que je me débrouillais bien à l'époque à la Juve », révèle l'ancien capitaine de la Juventus au micro de Sky Sport, avant de poursuivre.

«Le PSG et Manchester City m'ont appelé»

« En 2017, Montella et Mirabelli m'ont appelé et m'ont dit : "Tu dois venir ici, tu deviendras capitaine de l'équipe". Je ne voulais pas sortir de l'Italie, à l'époque, alors que j'avais de toute façon donné un ok de principe à Milan, le PSG et Manchester City m'ont appelé mais je suis comme ça, c'est ma parole et je n'en avais pas envie. Avaient-ils également fait une offre financière ? Oui... », ajoute Leonardo Bonucci.