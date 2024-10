Transferts : L’Arabie Saoudite sous pression avec Cristiano Ronaldo ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement déterminé à recruter Kevin De Bruyne du côté d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo mettrait la pression sur les dirigeants du club saoudien afin qu'ils mettent le paquet pour convaincre la star de Manchester City l'été prochain. Et une petite fortune serait proposée à l'international belge pour concrétiser l'opération.

Présent en Arabie Saoudite dans les rangs d'Al-Nassr depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo (39 ans) a forcément une influence majeure sur les décisions prises et le recrutement effectué au sein de son équipe. D'ailleurs, selon les dernières tendances, l'attaquant portugais serait en train de forcer et de mettre ses dirigeants sous pression pour boucler un gros transfert en Europe, et plus précisément du côté de Manchester City.

Mercato : Un pote de Cristiano Ronaldo appelé par le Real Madrid ? https://t.co/wJav5g96Gl pic.twitter.com/rXa74oxj4i — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

CR7 force pour De Bruyne à Al-Nassr

Mundo Deportivo révèle en effet que Cristiano Ronaldo serait en train de faire le forcing en coulisses pour faire venir Kevin De Bruyne à Al-Nassr. CR7 estime que l'international belge, en fin de contrat l'été prochain du côté de Manchester City, est la pièce manquante de son équipe.

Un salaire colossal pour le convaincre

Kevin De Bruyne perçoit actuellement aux alentours de 400 000€ par semaine avec Manchester City, et pour le convaincre, Al-Nassr serait prêt à doubler cette somme et à monter jusqu'à 1M€. Reste à savoir si la pression mise par Cristiano Ronaldo portera ses fruits.