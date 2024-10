Mercato : Une star va snober le PSG pour Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG. Le club de la capitale aimerait donc recruter un nouvel attaquant. Le nom de Mohamed Salah est ainsi souvent revenu ces dernières heures, l’international égyptien étant en fin de contrat en juin prochain. L’ailier de 32 ans pourrait toutefois rejoindre Cristiano Ronaldo après son départ de Liverpool.

Le PSG n’a pas réussi à compenser le départ de Kylian Mbappé cet été. L’attaquant de 25 ans a signé libre au Real Madrid, et les Rouge-et-Bleu n’ont recruté aucun nouvel attaquant pour le remplacer. Les choses pourraient toutefois changer en 2025. Le club de la capitale scruterait encore le marché des transferts à la recherche de quelqu’un pour remplacer Kylian Mbappé.

PSG : Un joueur s'annonce comme le successeur de Mbappé ! https://t.co/nMIuWhhsOg pic.twitter.com/iLYDgw5Ork — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Le PSG suit Salah de très près

Et dans cette optique, le PSG garderait un œil sur Mohamed Salah. Le joueur de 32 ans voit son contrat expirer en juin prochain avec Liverpool. Les dirigeants parisiens ne seraient donc pas contre accueillir l’international égyptien pour 0€. Cependant, les Rouge-et-Bleu ne sont pas seuls sur ce dossier.

Al-Nassr est aussi sur le coup

L’Arabie Saoudite convoite Mohamed Salah depuis un certain temps maintenant. Et d’après les informations de Caught Offside, Al-Nassr ferait partie des prétendants de l’attaquant de Liverpool, tout comme Al-Ahli. S’il a la possibilité de rejoindre son ancien coéquipier Roberto Firmino, Mohamed Salah pourrait toutefois se laisser tenter par l’idée de retrouver Sadio Mané et de jouer avec Cristiano Ronaldo. Le PSG est prévenu.