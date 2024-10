Mercato : Un phénomène va signer au PSG ?

Arnaud De Kanel

Considéré comme l'une des pépites les plus prometteuses du centre de formation du PSG, Ibrahim Mbaye retient l'attention des dirigeants. D'ailleurs, le club de la capitale serait entré en discussions avec son entourage afin qu'il signe son premier contrat professionnel.

Lors de la première journée de Ligue 1 face au Havre, Ibrahim Mbaye a marqué l’histoire en devenant le plus jeune joueur à porter le maillot du PSG en compétition officielle. Âgé de seulement 16 ans, ce pur produit du centre de formation parisien incarne aujourd’hui l’un des plus grands espoirs du club de la capitale. Ailier prometteur, Mbaye a déjà su attirer l’attention par son talent précoce et son potentiel impressionnant, confirmant les espoirs placés en lui par le staff et les supporters du PSG. Une étoile montante à suivre de près.

«C'est un énorme potentiel»

Zoumana Camara, son entraineur en U19, ne tarit pas d'éloges à son sujet. « C'est un énorme potentiel. Sur le volume, l'explosivité, la percussion, il peut déjà apporter à ce groupe-là. Dans une équipe de possession comme Paris, pour un joueur offensif, c'est un peu plus simple. Il peut entrer et faire des différences, quand le match est plus ouvert et profiter des espaces. Il a déjà la maturité pour le foot senior. Il faudra voir comment gérer son temps de jeu parce qu'à cet âge-là, on a besoin de continuité. Il y a des gens compétents pour gérer cela », a-t-il confié dans les colonnes de L'Equipe. Le PSG serait prêt à passer à l'action.

Un premier contrat pro pour Mbaye ?

Le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps avec ses jeunes talents. Selon les informations recueillies par L'Équipe, le club de la capitale aurait déjà engagé des pourparlers en vue de la signature du premier contrat professionnel d'Ibrahim Mbaye. Cet espoir du centre de formation parisien, qui évolue au poste d'ailier, représente un enjeu stratégique pour le PSG, désireux de verrouiller l'avenir de l'un de ses joueurs prometteurs. Une manière pour le club de renforcer sa politique de développement des jeunes, tout en consolidant ses forces pour les années à venir.