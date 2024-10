Pogba - OM : Le rêve est permis !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, sous l’impulsion de Patrice Évra, l’hypothèse d’une arrivée de Paul Pogba à l’OM est évoquée. Le milieu de terrain va pouvoir reprendre la compétition dès mars 2025, alors qu’il était auparavant suspendu jusqu’en 2025. Le club phocéen pourrait donc en profiter, puisqu’il devrait résilier son contrat avec la Juventus de Turin.

Cet été, l’OM a frappé un grand coup sur le marché des transferts en mettant la main sur Adrien Rabiot. Le club phocéen a réalisé une super affaire, puisque le milieu de terrain était libre de tout contrat, après son départ de la Juventus. Prochainement, Pablo Longoria pourrait d’ailleurs aller une nouvelle fois piocher chez la Vieille Dame, en réalisant un autre coup de génie.

Pogba - OM : Son club sort enfin du silence ! https://t.co/wq9aYhAxVJ pic.twitter.com/VbWHBiCif8 — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Patrice Évra veut envoyer Paul Pogba à l’OM

Paul Pogba vient de recevoir une bonne nouvelle. Alors qu’il était auparavant suspendu pendant quatre ans suite à une affaire de dopage, le TAS a revu la sanction et le milieu de terrain pourrait rejouer dès mars 2025. L’OM pourrait en profiter car Patrice Évra a affirmé au micro de RMC qu’il allait parler à Mehdi Benatia de son ancien coéquipier chez les Bleus, car il y a des chances que ce dernier ne reste pas du côté de la Juventus. « Je ne pense pas que Motta veuille de Paul. À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. C’est dur, il faut qu’il y ait un air nouveau car il a traversé des blessures et des difficultés comme l’affaire de dopage. Il a une dalle mais une dalle incroyable ! C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé (…) Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte. »

Pogba se dirige vers une résiliation de contrat avec la Juventus

Si cela est pour le moment hypothétique, une arrivée de Paul Pogba à l’OM pourrait devenir de plus en plus sérieuse, surtout vu les dernières informations. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le milieu de terrain est actuellement en négociation avec la Juventus au sujet d’une résiliation de contrat. Le champion du monde estimerait qu’un nouveau départ serait la meilleure solution pour lui. Les supporters marseillais peuvent donc se mettre à rêver...