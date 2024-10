Mercato : L’entraîneur du RC Lens pense déjà à son départ !

Alexis Brunet

Pour succéder à Franck Haise, le RC Lens a décidé de miser sur Will Still cet été. L’ancien technicien du Stade de Reims a signé un contrat jusqu’en 2027, mais il pourrait bien quitter le nord de la France avant cette date. En effet, ce dernier a une nouvelle fois affirmé son souhait d’un jour entraîner en Angleterre.

Pendant quelque temps, Will Still a réalisé de très belles choses au Stade de Reims. Des performances qui ont attiré l’œil de plusieurs écuries et qui ont d’ailleurs poussé le RC Lens à miser sur lui pour remplacer Franck Haise, qui a rejoint l’OGC Nice. Pourtant, on imaginait que le coach de 31 ans voguerait vers un autre championnat cet été.

Still avait affirmé son désir d’entraîner en Angleterre

L’année dernière, Will Still avait accordé une interview à The Athletic. Dans cette dernière, l’actuel coach du RC Lens évoquait son avenir et notamment son souhait d’entraîner très rapidement en Angleterre. « C'est juste chez moi. Je veux rentrer à la maison. J'ai été à l'étranger toute ma vie et j'ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n'était pas tout à fait le mien. Et je veux juste rentrer à la maison. [...] Je travaillerais sans problème pour une équipe de Championship. Ce que j'ai maintenant compris, c'est à quel point les gens sont importants. Et à quel point trouver le bon endroit sera important pour ma carrière. De toute évidence, la Premier League est le rêve ultime de tout manager [...] Mais s'il y a un club de Championship ambitieux, qui veut travailler de la bonne manière, être ouvert et honnête sur les choses, et vraiment essayer de pousser pour arriver quelque part, alors j'adorerai le faire. »

« Un jour j’aimerais bien y retourner »

Au micro de Téléfoot, Will Still est revenu sur ses déclarations de l’année dernière. Le coach du RC Lens a affirmé qu’elles ont peut-être été mal interprétées, mais qu’il aimerait toujours retourner dans son pays d’origine. « Pourquoi avoir choisi de rester en Ligue 1 alors que j’avais des pistes à l’étranger ? Parce qu’à ce moment ci de ma carrière, ça me paraissait être la bonne étape. Je pense que ça a été mal interprété le fait que je veuille partir en Angleterre, mais un jour j’aimerais bien y retourner. J’ai toujours dit que j’allais faire les choses dans l’ordre, étape par étape. J’ai pris ma décision rapidement ? Très rapidement. Quand Lens est arrivé, c’était le bon club au bon moment et la bonne étape à prendre. C’est ce qu’on a fait. »