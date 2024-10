Grosse frayeur au RC Lens à cause du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ en fin de mercato, Kevin Danso était d'ailleurs censé quitter le RC Lens pour s'engager avec l'AS Roma. Tout semblait acté, mais le défenseur autrichien a finalement présenté un problème cardiaque à la visite médicale, ce qui a tout fait capoter. Finalement, Danso annonce des nouvelles rassurantes ce vendredi sur son état de santé.

Tout est bien qui finit bien pour Kevin Danso ! Le défenseur central autrichien de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2027 avec le RC Lens, a subi un gros retournement de situation lors du dernier mercato estival. Il faisait l'objet d'un accord total pour un transfert en direction de l'AS Roma, et s'était même rendu dans la capitale italienne pour régler les ultimes détails de son transfert. Mais tout a capoté au dernier moment pour Danso...

Suspicion de problèmes cardiaques pour Danso

En effet, le joueur du RC Lens a présenté des suspicions de problèmes cardiaques au moment de la visite médicale, et l'AS Rome a donc décidé de rebrousser chemin en annulant son transfert. Kevin Danso est finalement resté au RC Lens, et il avait dernièrement été écarté afin de passer des examens approfondies permettant d'en savoir un peu plus sur son état de santé suite à ce transfert avorté. Désormais, le joueur du RC Lens se veut rassurant et a communiqué ce vendredi via son compte X.

« Dieu merci. Je suis de retour »

« Une étude approfondie et complète du cœur de Kevin n’a détecté aucune lésion du muscle cardiaque ni aucune anomalie nerveuse susceptible d’entraîner ou de favoriser l’apparition d’arythmies dangereuses. Sur la base des données disponibles, nous considérons qu’il est apte à jouer au football en compétition », a partagé Danso, avant d'ajouter un mot personnel à l'attention des supporters du RC Lens : « Dieu merci. Je suis de retour, plus fort que jamais. On se voit sur le terrain ».