Imbroglio au RC Lens, le verdict est tombé

Arnaud De Kanel

Alors qu'il devait s'engager à l'AS Roma, Kevin Danso a été recalé à la visite médicale en raison d'une anomalie cardiaque. Cela avait suscité l'étonnement du côté du RC Lens où aucun problème de ce genre n'avait été décelé auparavant. Eloigné des terrains depuis ce transfert avorté et tout l'imbroglio que ce dernier a crée, Danso effectuera son retour en octobre après une légère intervention chirurgicale.

Kévin Danso n'aurait plus dû fouler les pelouses avec le RC Lens cette saison. Tout semblait en place pour un départ vers l’AS Roma cet été. Les deux clubs étaient tombés d’accord, et le défenseur autrichien n’avait plus qu’à passer sa visite médicale pour finaliser son transfert. Mais comme dans tout feuilleton de mercato, un retournement de situation inattendu a chamboulé les plans. Ce transfert, qui semblait acquis, s’est effondré en un rien de temps, laissant Danso poursuivre l’aventure dans le nord de la France.

Rabiot à l’OM : Le RC Lens sort du silence https://t.co/YrlQKAoXIZ pic.twitter.com/3PptkJ05Re — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Danso rate la visite médicale

L'AS Roma avait alors justifié l'annulation de ce transfert par un problème cardiaque révélé lors de la visite médicale. Un diagnostic qui avait laissé tout le monde stupéfait à Lens. Certains y voyaient même un prétexte inventé de toutes pièces pour annuler ce transfert car la somme qui était destinée au transfert de Danso avait été investie dans la foulée sur Manu Koné, une opportunité de marché qui s'était offerte à l'AS Roma. De plus, les Romains avaient signé Mario Hermoso et Mats Hummels dans la foulée pour 0€. La nouvelle avait forcément été mal accueillie par Kevin Danso qui a eu peur pour la suite de sa carrière.

Danso bientôt de retour

Depuis cet événement, Kevin Danso n'a pas rejoué. Cependant, il aperçoit le bout du tunnel. Selon les informations du média Krone, Kevin Danso a récemment passé une série d'examens médicaux approfondis afin d'éclaircir une anomalie décelée. Les avis des spécialistes consultés semblent avoir divergé quant à la gravité de la situation. Néanmoins, le défenseur devrait prochainement se soumettre à une petite intervention chirurgicale préventive, destinée à éliminer tout risque potentiel pour sa santé. Son retour sur les terrains est imminent et espéré dans les prochains jours.