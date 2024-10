Officiel : Le RC Lens annonce une terrible nouvelle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan, Martin Satriano connaît déjà un énorme coup dur. Le RC Lens a finalement officialisé la grave blessure de son attaquant qui souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Son absence devrait être comprise entre 6 et 8 mois. Les Sang-et-Or pourraient ainsi envisager un transfert pour le remplacer.

En quête de renforts offensifs durant le mercato estival, le RC Lens a notamment recruté Martin Satriano en provenance de l'Inter Milan. Longtemps annoncé à Brest, ou encore à l'OM, l'attaquant uruguayen avait finalement décidé de rejoindre les Sang-et-Or, mais ce dernier a connu un gros coup dur. Effectivement, Martin Satriano a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Satriano victime d'une rupture du ligament croisé

« Touché suite à un mauvais appui durant le temps additionnel de la rencontre entre le Racing et l'OGC Nice, et alors que les Sang et Or étaient en infériorité numérique, Martin Satriano a courageusement terminé le match. Des examens approfondis ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche », explique le RC Lens par le biais d'un communiqué qui précise ensuite la durée de son indisponibilité.

«Une convalescence estimée entre 6 et 8 mois»

« L'attaquant uruguayen subira une intervention chirurgicale le mardi 8 octobre 2024, suivie d'une période de convalescence estimée entre 6 et 8 mois pour ce type de blessure. L'ensemble du club apporte tout son soutien à Martin et lui souhaite un prompt rétablissement », ajoute le club artésien.