F1 : Une «solution miracle» ? Alpine répond cash

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 est plutôt compliquée pour Alpine. L’écurie française pointe à la 9e place du classement constructeur, devant Kick Sauber et derrière Williams. Esteban Ocon et Pierre Gasly n’y arrivent pas. Oliver Oakes a d’ailleurs fait savoir qu’aucune solution miracle n’allait arriver pour sauver Alpine en fin de saison.

Alpine n’y arrive pas cette saison. L’écurie française pointe à la 9e place du classement constructeur de la F1, derrière Williams et devant Kick Sauber. Esteban Ocon et Pierre Gasly peinent à obtenir de bons résultats. Les deux pilotes attendent naturellement qu’Alpine trouve la bonne formule dans le développement des monoplaces pour leur fournir des voitures compétitives. Mais Oliver Oakes a fait savoir qu’aucune « solution miracle » n’allait arriver pour sauver Alpine.

«Il n’y aura pas de solution miracle»

« Nous avons tardé à apporter ce que nous avions apporté en début de saison et nous nous retrouvons un peu désynchronisés quand d’autres ont apporté des choses. J’espère que d’ici la fin de l’année, nous pourrons au moins montrer que nous avons encore des performances à réaliser. Certains ont fait de grands pas cette année, d’autres ont apporté des éléments qui n’ont pas fonctionné. Nous devons juste voir, quand nous les apportons, comment ils se comportent. Je ne pense pas que ce soit aussi simple qu’un chiffre de ce que vous espérez apporter. En fin de compte, il faut aussi que cela se traduise sur la piste. Je pense que la bataille est assez serrée au milieu et que l’on peut la voir osciller. C’est donc assez intéressant d’un week-end à l’autre, même entre les pilotes de tête qui sont dans la même voiture et dans les mêmes équipes. C’est assez intéressant en tant que neutre de voir à quel point cela change d’un circuit à l’autre et aussi, j’ose le dire, dans les batailles que nous avons » a d’abord indiqué le patron de chez Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous devons simplement continuer à travailler dur»

« Quand vous découvrez la F1 de l’intérieur, vous vous dites, ’c’est vraiment serré’. Je ne suis pas tout à fait d’accord pour dire que les améliorations sont importantes. Mais je pense qu’il y a une réelle distinction à faire en ce moment, si elles fonctionnent réellement lorsqu’elles arrivent sur la piste, et aussi les types de pistes qu’il nous reste sur le calendrier, pour savoir à quel point certaines améliorations seraient utiles. Et on peut dire qu’il y a plus à tirer des caractéristiques de ces circuits, des pneus, de l’approche, que d’une simple évolution. Je suis donc assez pragmatique, mais il n’y aura pas de solution miracle. Nous devons simplement continuer à travailler dur » a ensuite ajouté Oliver Oakes. Pierre Gasly et Esteban Ocon sont prévenus.