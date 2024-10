Mbappé quitte le PSG et fait halluciner le Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti du PSG en fin de saison dernière au terme de son contrat, cela fait maintenant quelques mois que Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a déjà conquis tout le monde interne, à tous les étages du club. S’ils s’attendaient à une star égocentrique, les Merengue ont découvert un professionnel dont l’attitude est irréprochable.

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions la saison dernière, le Real Madrid peut désormais compter sur un joueur considéré comme un des meilleurs du monde, Kylian Mbappé. L’arrivée de ce dernier en provenance du PSG soulevait toutefois quelques questions, notamment en ce qui concerne l’équilibre du vestiaire de Carlo Ancelotti.

« Mbappé est un garçon adorable »

Comme indiqué par Relevo, le Real Madrid s’attendait dans un premier temps à découvrir une « star égocentrique », mais c’est finalement tout le contraire. Au-delà de ses statistiques, lui qui a inscrit 7 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé s’est totalement fait adopter, à tous les étages du club. « Mbappé est un garçon adorable », dit-on du Français en interne.

Un professionnel irréprochable

Relevo ajoute que les Merengue ont été surpris de découvrir quelqu’un de normal, poli et un des joueurs les plus souriants du Real Madrid. L’éthique de travail de Kylian Mbappé est irréprochable et il montre au quotidien son ambition de tout gagner avec la Casa Blanca.