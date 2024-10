Real Madrid : Un joueur «magique» plombé par Mbappé ?

Pierrick Levallet

En signant Kylian Mbappé libre en provenance PSG, le Real Madrid s’est constitué une attaque de folie. Le capitaine de l’équipe de France est associé à Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. La concurrence est donc rude pour les autres attaquants. Arda Güler a notamment vu son élan être freiné par l’arrivée de la star de 25 ans.

Le Real Madrid a réalisé LE gros coup du mercato cet été en signant Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France était en fin de contrat avec le PSG et a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Il a donc débarqué chez les Merengue et a rejoint une attaque de folie. Kylian Mbappé est désormais épaulé par Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham.

Mbappé - Real Madrid : Un pacte conclu avec Deschamps ? https://t.co/vic9DlIirH pic.twitter.com/cVjIJP4DAP — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

Arda Güler freiné par Kylian Mbappé ?

La concurrence est ainsi rude pour les autres attaquants du Real Madrid. Comme le rapporte MARCA, l’arrivée de Kylian Mbappé semble avoir notamment freiné Arda Güler dans sa progression. Bluffant en fin de saison dernière, le milieu offensif turc doit se contenter d’un maigre temps de jeu pour le moment. Pourtant, le joueur de 19 ans est considéré comme « magique » par Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid lui a fait une promesse

Reste maintenant à voir si l’entraîneur du Real Madrid finira par donner une réelle chance à Arda Güler en cours de saison. Le club madrilène aurait promis à l’international turc qu’il allait avoir plus de temps de jeu. À voir maintenant si Carlo Ancelotti tiendra sa promesse, alors qu’Endrick semble également devant Arda Güler dans la hiérarchie.