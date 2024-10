Real Madrid : La grande annonce de Mbappé en privé !

Pierrick Levallet

Alors qu’il devait être absent pour au moins trois semaines, Kylian Mbappé pourrait finalement faire son retour contre le LOSC ce mercredi. Le capitaine de l’équipe de France a été convoqué dans le groupe de Carlo Ancelotti. Plutôt en forme avant sa blessure, le natif de Bondy aurait d’ailleurs fait savoir qu’il se sentait de mieux en mieux chez les Merengue.

Le Real Madrid a fait une annonce surprenante ce lundi. Alors qu’il devait être indisponible pour trois semaines, Kylian Mbappé a finalement été convoqué pour la rencontre face au LOSC en Ligue des champions. Sa participation dépendra toutefois de ses tests. S’ils sont positifs, le capitaine de l’équipe de France pourrait avoir quelques minutes de temps de jeu ce mercredi soir.

Mbappé se sent mieux au Real Madrid

Plutôt en forme avant sa blessure, Kylian Mbappé aurait d’ailleurs fait savoir en privé qu’il se sentait de mieux en mieux au Real Madrid comme le rapporte AS. Plus percutant et plus débordant, le natif de Bondy commence à se retrouver et à se sentir lui-même. Reste maintenant à voir s’il pourra avoir quelques minutes contre le LOSC ce mercredi soir.

Son calvaire est terminé !

Avant de manquer le choc contre l’Atlético de Madrid ce dimanche, Kylian Mbappé restait sur une série de 4 buts en 4 matchs. Le champion du monde 2018 avait connu des débuts compliqués au Real Madrid, mais avait fini par trouver la solution pour retrouver son véritable niveau.