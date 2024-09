Officiel - Mbappé : L'annonce surprise du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir été accroché par l'Atlético de Madrid ce dimanche soir (1-1), le Real Madrid retrouve la Ligue des Champions ce mercredi. Les hommes de Carlo Ancelotti se déplacent ainsi en France pour jouer face au LOSC. Une rencontre pour laquelle le Real Madrid a surpris tout le monde en annonçant la présence de Kylian Mbappé dans le groupe.

Buteur lors de la rencontre face à Alavès, Kylian Mbappé avait surtout été touché physiquement. Verdict : lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. Il avait alors été annoncé que la star du Real Madrid allait être sur le côté pendant 3 semaines. Mais voilà qu'après à peine 7 jours, Mbappé est déjà de retour.

Mbappé dans le groupe face au LOSC

Ce mercredi, le Real Madrid est à Lille pour y affronter le LOSC en Ligue des Champions. Un déplacement pour lequel Kylian Mbappé sera là. Alors qu'on pensait que le Français allait manquer les retrouvailles avec son petit frère, pas du tout. Ayant annoncé son groupe ce lundi, le Real Madrid y a fait figurer Mbappé.

S'il est apte, il jouera !

On pensait que Kylian Mbappé allait manquer 3 semaines de compétition, le voilà de retour après seulement 1 semaine. Et le joueur du Real Madrid pourrait même jouer contre le LOSC. José Luis Sanchez, journaliste pour la Sexta, a fait savoir que Mbappé se testera ce mardi et s'il est apte, il jouera contre les Dogues.