Mbappé - Real Madrid : Du très lourd est à venir ?

Alors qu'il rêvait depuis l'enfance de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a enfin débarqué cet été. L'attaquant français a connu des débuts mitigés même si au bilan comptable, il a su trouver satisfaction. Toutefois, lors de ses dernières sorties, il semblait monter en puissance avant de se blesser. Il pourrait poursuivre sur la même voie à son retour.

Auteur d'un début de saison poussif, Kylian Mbappé devait s'intégrer à sa nouvelle équipe. Parfois dépassé dans le jeu, le capitaine des Bleus a tout de même inscrit 7 buts pour ses 9 premières apparitions sous le maillot du Real Madrid. Son temps d'adaptation semblait terminé mais sa blessure pourrait le ralentir légèrement.

« Il marquera beaucoup de buts »

Grande star du PSG ces dernières années, Kylian Mbappé a marqué l'histoire du club. Il tentera de faire la même chose au Real Madrid, où il pourrait bien se montrer très efficace. « Si je m'attendais à ce qu'il soit si brillant ? Non. Il vient d'un football différent, d'un Championnat d'Europe et il joue maintenant une compétition qu'il n'a jamais disputée. Tout se fait en douceur, mais il a déjà montré des signes de grande classe. Il sera très important et il marquera beaucoup de buts » prédit Jorge López Marco, dit Tote, ancien joueur du Real, pour As.

Mbappé ralenti

Touché à la cuisse, Kylian Mbappé devrait être absent trois semaines, une mauvaise nouvelle alors qu'il semblait enfin trouver le bon rythme. L'attaquant français aura peut-être besoin de temps pour se remettre dans le bain à son retour avant de reprendre sa marche en avant. En attendant, le Real Madrid a concédé le match nul face à l'Atlético (1-1) dans un derby très tendu.