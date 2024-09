Kylian Mbappé «ne pense qu’à sa gueule», il balance en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Longtemps adulé par le public français, Kylian Mbappé ne fait aujourd’hui plus du tout l’unanimité dans son propre pays. En effet, la cote de popularité du joueur du Real Madrid est en chute libre et les critiques se multiplient à son encontre. Ça a encore été le cas ce dimanche au micro de RMC. Et c’est Christophe Cessieux qui n’a pas été tendre concernant Mbappé.

Voilà un sondage qui confirme la baisse de popularité de Kylian Mbappé auprès des Français. Sondés par Odoxa, ils ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion de lui, soit une baisse de 12 points par rapport à avril dernier. Ce n’est pas tout, ils ne sont aujourd’hui plus que 35% à le trouver humble et 58% à le trouver sympathique. Et pour ne rien arranger, 58% des Français sondés estimeraient qu’Antoine Griezmann ferait un meilleur capitaine de l’équipe de France que Mbappé.

« Il ne pense qu'à faire rentrer des sous et à devenir la mégastar »

C’est donc la dégringolade pour Kylian Mbappé auprès des Français. A ce propos, ce dimanche, pour RMC, Christophe Cessieux a poussé un coup de gueule, lâchant contre le buteur du Real Madrid : « C'est un individualiste qui ne pense qu'à sa gueule, qu'à faire rentrer des sous et à devenir la mégastar. Cet état d'esprit répété finit par entrer dans la tête des gens. On n'a plus envie de l’aimer ».

« Il a rompu tout affect avec le côté populaire du football »

Comment expliquer ce désamour entre les Français et Kylian Mbappé ? Daniel Riolo avait ses explications en juin dernier. Le journaliste RMC confiait alors : « Il a rompu tout affect avec le côté populaire du football. Pour moi, c’est un petit peu comme s’il ne s’adressait qu’aux tribunes présidentielles. Le public du football, le côté populaire du foot, ils ne peuvent pas acheter mes fringues, ils ne peuvent pas porter ma montre, ils ne peuvent pas partir en vacances avec ma valises. Rien. Messi, il regarde la Ligue des Champions avec un paquet de chips que tout le monde peut acheter. Voilà, ah tu manges les chips de Messi. Les grands champions ont fait ce genre de choses. Ils ont pu faire des marques de luxe et ils ont pu faire côté populaire. Lui, on a l’impression qu’il ne veut que du premium. Evidemment que ça ne vous donne pas une image populaire. Quand en plus vous êtes soi-disant dans l’image populaire le pote du président, qu’une partie de l’opinion appelle le président des riches, qu’en plus vous avez comme exemple LeBron James et que vous voulez gérer votre carrière comme un champion NBA, pour un pays qui a un rapport particulier avec le monde de l’oseille, ça fait un peu beaucoup d’oseille »