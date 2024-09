Real Madrid : Encore un coup dur pour Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid animera les débats en Espagne. Malheureusement, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie à cause d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. L'attaquant français va manquer une rencontre pour la première fois de la saison et en plus, il ne pourra pas être présent dans les tribunes.

Touché à la cuisse, Kylian Mbappé devra observer une période de repos avant de faire son retour sur les terrains. Le capitaine des Bleus a beaucoup enchaîné depuis quelques semaines et il semblait enfin avoir trouvé le bon rythme. Tout le monde aurait apprécié de le voir face à l'Atlético de Madrid, dans un derby attendu. Il faudra patienter. D'ailleurs, son club a pris une grande décision le concernant.

Le Real dissuade Mbappé d'aller au stade

En convalescence, Kylian Mbappé avait prévu de se rendre au Metropolitano pour assister à la rencontre entre les deux grands clubs de Madrid : le Real et l'Atlético. D'après des informations de L'Equipe, sa direction l'a dissuadé de se rendre dans les tribunes, et ce, pour éviter un mouvement de foule. Comme il y a souvent des tensions lors de ce derby, le club préfère ne prendre aucun risque avec Kylian Mbappé.

Ancelotti change ses plans sans Mbappé

Très utilisé depuis le début de la saison et en pleine montée en puissance, Kylian Mbappé va devoir laisser son club face au seul adversaire capable de battre le Real Madrid la saison dernière. « Sans Mbappé, ça va forcément changer un peu notre manière de jouer. Mais pas tant que ça, parce que la saison dernière, il n'était pas là et on était habitués à jouer sans lui. C'est dommage qu'il ne soit pas là mais je crois qu'on peut très bien gérer son absence », a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse avant ce grand match.