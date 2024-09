Coup dur pour Mbappé, le Real Madrid tient déjà son remplaçant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Kylian Mbappé n’a pas été le seul renfort offensif du Real Madrid. En effet, le jeune prodige Endrick, recruté en décembre 2022, a finalement atterri sous les couleurs Merengue. Doté d’un énorme potentiel, le crack Brésilien est la parfaite doublure de Mbappé actuellement blessé, à en croire l’ancien de la maison Fernando Morientes.

Après un début de saison plutôt réussi sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé a subi un coup dur. Auteur de sept buts en neuf rencontres (toutes compétitions confondues), le Français s’est blessé. Touché à la cuisse après la victoire face au Deportivo Alaves ce mardi, Mbappé sera absent trois semaines et va manquer des rendez-vous importants comme le derby face à l’Atlético de Madrid ce dimanche (21h).

Mbappé : Le PSG lâche 50M€ pour le remplacer ! https://t.co/EPboyF04j6 pic.twitter.com/HKGhmGOMpH — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Endrick pour remplacer un Mbappé blessé ?

Carlo Ancelotti va donc devoir se creuser la tête afin de redéfinir son système. Le coach italien du Real Madrid pourrait décider de faire appel au tout jeune Endrick. Buteur à deux reprises, l’attaquant de 18 ans est une belle surprise sur ce début de saison, et affiche une prise d’initiative très intéressante. Pour Fernando Morientes, passé par le Real Madrid entre 1997 et 2005, Endrick doit être le remplaçant de Mbappé sur ces trois prochaines semaines.

« Si Mbappé n'est pas là, comme il l'est actuellement, il est certainement une alternative »

« J'aime beaucoup la personnalité d'Endrick. Ce n'est pas facile d'arriver à Madrid à un si jeune âge... Il faut être sur place pour se rendre compte de l'ampleur du club. Tout est amplifié. Pour le meilleur et pour le pire. Les répercussions sont mondiales. Cela peut aussi vous affecter mentalement. Et Endrick est arrivé ici très jeune, il s'est très bien adapté et il montre beaucoup de personnalité. C'est un gars qui a des caractéristiques qui peuvent très bien s'adapter à ce que nous avons en haut de l'échelle. Même avec Arda Güler, avec Bellingham qui vient de l'arrière.... Si Mbappé n'est pas là, comme il l'est actuellement, il est certainement une alternative », a lâché l’Espagnol pour AS.