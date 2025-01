Viré par le PSG, «il a fait une dinguerie» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui sur le banc d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Laurent Blanc a notamment entraîné le PSG au cours de sa carrière. De 2013 à 2013, le Cévenol était ainsi aux commandes du club de la capitale, avant de se faire virer quelques mois pourtant après avoir prolongé. Un licenciement justifié aux yeux de Jérôme Rothen.

Nommé entraîneur du PSG en 2013, Laurent Blanc faisait du très bon travail sur le banc du club de la capitale. De quoi même convaincre la direction parisienne de lui offrir un nouveau contrat. Ainsi, en février 2016, le champion du monde 98 paraphait une prolongation de deux ans, se retrouvant alors lié jusqu’en 2028 au PSG. Mais tout a finalement basculé quelques mois plus tard pour Blanc…

Laurent Blanc viré par le PSG !

En avril 2016, le PSG de Laurent Blanc s’incline en quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Une élimination qui a laissé des traces et qui a coûté cher au technicien français, pointé du doigt pour son coaching et son désormais fameux 3-5-2. Le PSG n’a pas apprécié et malgré la prolongation signée quelques mois auparavant, Laurent Blanc a été viré, prenant au passage une indemnité de départ de 22M€.

La « dinguerie » de Blanc

Ce licenciement de Laurent Blanc du PSG était-il justifié ? Pour Jérôme Rothen, ça semble être le cas. En effet, au micro de RMC, l’ancien Parisien a confié à ce sujet : « Laurent Blanc, il a fait une dinguerie à City. J’y étais, j’ai commenté le match ».