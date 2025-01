PSG : Transfert choc, il sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est une sacrée surprise. De façon inattendue, le PSG et le RB Leipzig ont officialisé le transfert définitif de Xavi Simons pour environ 81M€, bonus compris. Un transfert qui a fait l’effet d’une bombe sur le mercato, et l’international néerlandais est sorti du silence après son transfert et son nouvel engagement jusqu’en 2027 avec le club allemand.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig : « Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club allemand du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif ». Le club de la capitale aurait récupéré 50M€ + 31M€ de bonus dans l'opération. Et Xavi Simons n'a pas caché sa joie.

Xavi Simons s'enflamme pour son transfert

« J’ai toujours dit que je me sentais très bien à Leipzig et que j’étais honoré de l’estime que le club me témoigne », a-t-il confié dans le communiqué officiel du RB Leipzig, avant d’en rajouter une couche.

« Dans les semaines et les mois à venir, je pourrai poursuivre librement nos objectifs communs : une qualification pour la septième saison consécutive en Ligue des champions et une finale de la DFB-Pokal à Berlin, ce sont les seules choses qui comptent pour le moment ! », ajoute Xavi Simons.