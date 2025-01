Mercato - PSG : Un grand nom veut absolument signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son futur avec le PSG ne cesse d'être remis en question, Gianluigi Donnarumma a fait le point sur sa situation personnelle mercredi soir après la victoire en Ligue des Champions, à Stuttgart. Et le gardien italien affiche plus que jamais son envie de signer une prolongation de contrat avec le PSG.

Recruté libre par le PSG à l'été 2021 alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma ne fait toujours pas l'unanimité au club, près de quatre ans après son arrivée. Le gardien italien se voit souvent reprocher ses boulettes des dernières saisons en Ligue des Champions, trop récurrentes au gout de certains observateurs. Et d'ailleurs, selon les dernières tendances, le PSG aurait même décidé de stopper les négociations pour sa prolongation de contrat...

« J'espère rester ici et prolonger »

Interrogé en zone mixte mercredi soir après la victoire du PSG à Stuttgart en Ligue des Champions (4-1), Donnarumma a fait une grosse annonce sur son avenir : « Oui j'espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c'est ma maison. Je me sens très bien ici. J'espère continuer à bien travailler à Paris », confie le gardien italien, qui souhaite donc absolument signer une prolongation au PSG.

« Beaucoup d'ambition »

Donnarumma a ensuite décrypté la belle performance du PSG en Allemagne : « Ce soir, on a fait un match très solide, on a très bien commencé, c'est comme ça qu'il faut commencer les matches en Ligue des champions ou en L1. On a fait ensuite un très beau match avec beaucoup de possession, beaucoup d'ambition », poursuit le gardien du PSG.