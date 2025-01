L’annonce cash du vestiaire sur un transfert de l’OM !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a recruté pas moins de 12 joueurs pendant la dernière session estivale du mercato. Jonathan Rowe, par le biais d’une opération qui a coûté au total 14M€ à l’OM, a déposé ses valises dans la cité phocéenne, mais ne s’y est pas vraiment imposé. La faute à son implication remise en question par Roberto De Zerbi. Son vestiaire lui a adressé un message fort.

Depuis le 8 novembre 2024 et la lourde défaite concédée à l’Orange Vélodrome contre l’AJ Auxerre (3-1), Jonathan Rowe n’a plus vu son nom affiché dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. En effet, le coach italien a depuis changé son dispositif tactique avec un 3-4-2-1, donc sans réel ailier, qui pénalise l’attaquant anglais puisque c’est sa position de prédilection.

Cet hiver, l'OM pourrait enfin tourner la page avec des transferts surprenants. Qui fera ses valises ? 🔄

➡️ https://t.co/mvfo9aLbCm pic.twitter.com/ysDXQfJmxy — le10sport (@le10sport) January 29, 2025

«Jusqu’au moment où il me démontrera qu’il mérite de s’imposer...»

Le héros de la première manche de la saison en Ligue 1 entre l’OM et l’OL grâce à son but salvateur au Groupama Stadium en septembre dernier (3-2) ne devrait pas être aligné par Roberto De Zerbi au vu de la tendance. Dernièrement, le coach de l’Olympique de Marseille faisait le constat suivant au sujet de Rowe. « Il joue moins par choix technique et tactique. D’autres le font bien et jusqu’au moment où il me démontrera qu’il mérite de s’imposer, je dois les faire jouer ».

«Il doit avant tout jouer pour la ville et pour l’OM, pas pour lui»

Un proche du vestiaire de l’Olympique de Marseille s’est confié sur la situation de Rowe et n’a pas manqué de lui adresser un avertissement par le biais de La Provence. « Il a tout pour réussir. Mais il doit comprendre qu’ici, il doit avant tout jouer pour la ville et pour l’OM, pas pour lui ».