Le PSG signe un coup de génie ?

Luis Enrique peut avoir certains détracteurs au sein de la fan base du PSG. Et entre autres en raison de son entêtement tactique à certains moments et à sa gestion des attaquants. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi voue une confiance totale à l'entraîneur qu'il aurait déjà prolongé jusqu'à l'été 2027. Et cette confiance aurait été communiquée lors d'une réunion en décembre dernier, engendrant une grosse série d'invincibilité toutes compétitions confondues.

Si l'on se fie au témoignage d'une source du PSG à RMC Sport, il se trouve que la position de Luis Enrique est plus que jamais consolidée au Paris Saint-Germain. En effet, le coach espagnol qui a essuyé quelques critiques pour son management ou son entêtement à ne pas vouloir s'appuyer sur des attaquants de pointe de métier par moments cette saison ne cesse de récolter les éloges de Nasser Al-Khelaïfi.

«Il y a six semaines, Nasser a rassemblé tout le monde. Il a soutenu l'entraîneur»

Le président du Paris Saint-Germain a, à plusieurs reprises, affirmé avoir le meilleur coach du monde au club parisien. Ce fut notamment le cas le 22 janvier dernier dans la foulée de la victoire du PSG contre Manchester City en Ligue des champions (4-2). D'après la source interne au club en question, le patron du Paris Saint-Germain aurait d'ailleurs organisé une réunion à la mi-décembre en tenant les propos suivants. « Il y a six semaines, Nasser a rassemblé tout le monde. Il a soutenu l'entraîneur, a maintenu la nouvelle stabilité autour du club ».

«Et nous voici six semaines plus tard avec une bonne direction»

Depuis l'entrevue en question entre les têtes pensantes du PSG, les hommes de Luis Enrique n'ont été tenu en échec qu'à une seule reprise contre le Stade de Reims samedi dernier (1-1) et ont sinon enchaîné les victoires. La dernière en date remonte à mercredi face au VfB Stuttgart (4-1) pour arracher une 15ème place qualificative pour les 16èmes de finale de la Ligue des champions. La source interne au PSG a conclu son témoignage par un constat clair sur la bonne dynamique du Paris Saint-Germain. « Et nous voici six semaines plus tard avec une bonne direction ».