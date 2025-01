Riolo annonce le jackpot pour une star du PSG !

La rédaction

Le PSG a battu Stuttgart, ce mercredi, en Ligue des champions et a eu droit à un très bon Ousmane Dembélé. Auteur d'un triplé (son premier sous le maillot parisien), l'ancien Rennais a marqué son 16e but de la saison avec le PSG. Daniel Riolo est revenu sur l'ancienne déclaration d'Ousmane Dembélé à propos d'un pari qui lui rapportera des Rolex.

Ce mercredi, le PSG affrontait Stuttgart pour le dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés 4 buts à 1 face aux Allemands, et Ousmane Dembélé en a profité pour marquer son premier triplé sous les couleurs du PSG. L'international français est en pleine bourre avec son club et compte déjà 16 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pour sa deuxième saison au PSG et à la mi-saison, Ousmane Dembélé a déjà battu son record de buts sur une saison depuis son année 2018-2019 avec le FC Barcelone.

« Il est parti en flèche »

Daniel Riolo s'est d'ailleurs exprimé au sujet de la bonne forme d'Ousmane Dembélé : « Si tu veux le prendre sous l’aspect drôle, depuis cette fameuse décla, on a l’impression qu’il est parti en flèche. Comme si ça l’avait motivé. (…) Là, il va les ramasser, les Rolex. », rigole-t-il dans l'After Foot sur RMC Sport à propos de l'ancienne déclaration de l'ancien Barcelonais.

« Un défi » pour Dembélé

Le joueur avait évoqué un pari qu'il a fait avec ses amis après la victoire contre l'AS Monaco (1-0) lors du Trophée des champions : « Je me suis fait un défi avec mes amis ! Il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex (des montres de luxe) ! Donc j’espère que je vais mettre beaucoup de buts (...) J’ai dit en début de saison que j’allais marquer quelques buts, donc c’est bien, il faut continuer », avait déclaré l'attaquant parisien en conférence de presse.