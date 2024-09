Le départ de Mbappé validé par un joueur du PSG ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a malheureusement dû dire au revoir à Kylian Mbappé, après sept longues années de vie commune. Si le départ du Français est regretté par de très nombreux supporters, ce n’est sans doute pas le cas pour João Neves. De l’avis du Portugais, un collectif est beaucoup plus fort que certaines individualités.

Alors qu’il a tout le temps évolué en Ligue 1 depuis le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappé a décidé de sauter dans l’inconnu cet été. À 25 ans, et après sept saisons au PSG, l’attaquant a rejoint l’Espagne et le Real Madrid. Un sacré coup réalisé par le club espagnol, puisque le Français est arrivé libre de tout contrat.

João Neves ne regrette pas le départ de Kylian Mbappé du PSG

João Neves est arrivé cet été au PSG et il n’a donc pas eu l’opportunité de jouer avec Kylian Mbappé. Cela n’attriste pas le Portugais, qui a déclaré pour beIN SPORTS préférer le collectif aux individualités, une sorte de tacle déguisé à l’attaquant madrilène. « Je ne pense pas que les individualités soient plus fortes qu'un bon collectif, ça a toujours été ma façon de voir le football, et ce sera toujours le cas. Le football est plus beau quand il est collectif. »

João Neves brille avec le PSG

Le PSG a misé 60M€ sur João Neves cet été et il ne doit pas le regretter pour le moment. En seulement quelques matches avec le club de la capitale, le Portugais a déjà mis tout le monde d’accord. Il a notamment distillé cinq passes décisives pour ses coéquipiers, en seulement six rencontres de Ligue 1.