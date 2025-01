50 millions : Le président du PSG a reçu «une invraisemblable proposition»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien président du PSG, Charles Biétry a raconté quelques-uns de ses souvenirs dans un livre intitulé « La Dernière Vague ». Ça a donc notamment été l'occasion pour lui de raconter certaines anecdotes de son passage à la tête du club de la capitale, comme notamment cette folle proposition reçue par Biétry pour Alain Goma.

Ancien international français, Alain Goma n'aura joué qu'une saison du côté du PSG. Recruté en 1998 à Auxerre, il sera reparti en 1999, direction Newcastle. Le club de la capitale ne manquait d'ailleurs pas de propositions pour celui qui évoluait comme défenseur. Président du PSG à l'époque, Charles Biétry s'est souvenu d'un incroyable deal qui lui avait été proposé pour Goma.

« On se met assez vite d'accord sur un prix, 40 millions »

Dans son livre « La Dernière Vague », Charles Biétry raconte cette anecdote sur Alain Goma. Rapporté par L'Equipe, l'ex-président du PSG fait alors savoir : « Un club anglais était intéressé par Alain Goma, notre défenseur. Rendez-vous à Roissy. Je viens accompagné par Pierre Frelot, directeur financier, honnête et compétent. Les Anglais sont deux, dont un ancien grand joueur. On se met assez vite d'accord sur un prix, 40 millions (de francs) ».

« On partage le supplément, 5 millions pour toi, 5 millions pour moi »

Charles Biétry précise cependant par la suite : « Le manager anglais demande à rester seul avec moi et il va me faire une invraisemblable proposition. « Au lieu de faire un transfert à 40 millions, me dit-il, nous allons fixer le prix à 50 millions. Et on partage le supplément, 5 millions pour toi, 5 millions pour moi. » J'en reste cloué sur ma chaise, comme crucifié, tellement loin de mes valeurs et de mon amour du sport. Quelle déception ! Je quitte Roissy et son corrupteur sans un mot ».