Real Madrid : L’annonce surprise de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo est une légende vivante du Real Madrid. Avec ses 450 buts au compteur, il est encore à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du club madrilène. Sept ans après son départ pour la Juventus, Ronaldo ne serait absolument pas contre un retour aux sources où il a notamment passé neuf années de sa longue carrière.

Le Real Madrid compte un nombre de légendes incalculable. Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Raul, Iker Casillas et plus récemment… Cristiano Ronaldo. Outre ses neuf saisons effectuées à la Casa Blanca, la star du football portugais était de la partie pour les sacres du Real Madrid en Ligue des champions, que ce soit en 2014, en 2016, 2017 ou encore en 2018. Ses performances avec le Real Madrid et sa rivalité avec Lionel Messi qui avaient offerts aux socios des Clasicos mémorables lui ont permis de se hisser au top du football mondial.

«Un retour au Bernabéu ? Peut-être qu’après avoir mis un terme à ma carrière»

Au passage, après celui de 2008 raflé avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a mis la main sur quatre autres Ballons d’or en tant que joueur du Real Madrid. Le 5 février prochain, Ronaldo fêtera son 40ème anniversaire. Et alors que son contrat à Al-Nassr expirera le 30 juin 2025, Cristiano Ronaldo laisse le doute planer sur son avenir. Toutefois, après sa carrière, un retour au Real Madrid n’est clairement pas à écarter. « Un retour au Bernabéu ? Peut-être qu’après avoir mis un terme à ma carrière, quelque chose peut se produire ».

«C’était probablement l’endroit où j’étais le plus heureux en termes de football»

En interview avec Edu Aguirre pour La Sexta, Cristiano Ronaldo a notamment fait un aveu qui va ravir les supporters du Real Madrid. « C’était probablement l’endroit où j’étais le plus heureux en termes de football ». Reste à savoir si la fin de son aventure en Arabie saoudite débouchera sur un retour XXL chez les Merengue.