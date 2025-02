«Elle m'a appelé à 2h du matin» : Nelson Monfort dévoile sa relation avec une star de la télé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nelson Monfort, récemment éliminé de "Danse avec les stars", s’est remémoré avec émotion les liens tissés avec les autres candidats durant la 14e saison du programme diffusé chaque vendredi sur TF1, évoquant notamment sa belle relation avec Sophie Davant, qui n’a pas manqué de le contacter après la dernière émotion pour un échange visiblement fort en émotions.

L’aventure "Danse avec les stars" a déjà pris fin pour Nelson Monfort, éliminé vendredi lors du premier prime à élimination. La soirée n’a pas été simple pour l’ancien journaliste de France Télévisions, qui a reçu la note la plus basse de l’histoire du programme de TF1 de la part de Chris Marques. Pas de quoi pour autant ternir l’aventure de Nelson Monfort, qui retient les liens forts noués avec les autres candidats.

« Ce qu'on m'a dit à l'oreille après notre élimination, ça réchauffe le cœur »

Interrogé par Télé-Loisirs, le doyen de cette 14e saison s’est notamment souvenu des semaines de répétitions. « C'est là où s'est forgée une vraie camaraderie entre nous : on s'entraînait tous aux mêmes heures, on prenait notre déjeuner le plus souvent au même moment. Cela forge des jolis moments de partage et d'amitié », savoure Nelson Monfort, soutenu durant l’aventure : « Ils n'ont pas arrêté ! Avant et après. Il y a eu une telle solidarité : ce qu'on m'a dit à l'oreille après notre élimination, ça réchauffe le cœur, ils m'ont dit des choses fortes. C'est absolument adorable. Ils étaient assez tristes de nous voir partir, mais sans doute auraient-ils été tristes de voir partir qui que ce soit. Nous n'étions pas adversaires dans cette histoire, mais partenaires d'une certaine façon. En plus des leurs, j'ai reçu des milliers de témoignages vraiment très très forts. Et j'en ai reçu beaucoup, des milliers. »

« Cela restera juste entre elle et moi »

Nelson Monfort retient notamment le témoignage d’une autre figure de France Télévisions. « Sophie Davant m'a appelé à 2h du matin, elle n'était pas obligée de le faire et cela restera juste entre elle et moi », a-t-il précisé. Une belle relation entre les deux personnalités du service public, « celle que je connaissais le mieux », précise-t-il. Un autre candidat l’a marqué : « Frank Leboeuf, quand on a terminé notre face-à-face, lui contre moi, il m'a dit quelque chose à l'oreille d'extrêmement touchant. » Mais Nelson Monfort n’a pas voulu apporter davantage de détails sur ces moments forts : « Je suis comme ça, je n'ai pas tendance à m'épancher. »