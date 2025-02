Danse avec les stars - TF1 : Les frères Lebrun à la place de Florent Manaudou, c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les frères Lebrun, médaillés de bronze aux JO de Paris 2024, vont prendre la place de Florent Manaudou et des autres candidats de Danse avec les stars le vendredi 7 mars sur TF1 à l’occasion du concert des Enfoirés. L’événement, enregistré le mois dernier à Montpellier, a laissé un grand souvenir aux frères pongistes.

Depuis trois semaines, TF1 propose chaque vendredi un nouveau numéro de "Danse avec les stars", une 14e saison qui réunit plusieurs gros noms du sport français avec la présence au casting du quintuple médaillé olympique de natation Florent Manaudou et des deux champions du monde de football Frank Lebœuf (1998) et Adil Rami (2018). Alors que la compétition bat son plein, avec une première élimination vendredi dernier et la sortie de Nelson Monfort, les célébrités ayant accepté de se produire sur le parquet devront laisser leur place le temps d’un soir.

Manaudou et DALS laissent la place à Dupont et les frères Lebrun

Le vendredi 7 mars, TF1 proposera en lieu et place de "Danse avec les stars" le traditionnel concert des Enfoirés enregistré le mois dernier à Montpellier qui permet à la Une de réaliser chaque année l’une de ses meilleures audiences hors événement sportif. Et comme à DALS, ce rendez-vous accueille régulièrement des sportifs, en témoigne la présence d’Antoine Dupont depuis trois ans. Il sera accompagné cette fois-ci des frères Lebrun, qui sont entrés dans le cœur des Français à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024 avec leur médaille de bronze.

« Un moment incroyable »

Les frères pongistes de 18 et 21 ans sont ainsi montés sur scène avec Antoine Dupont, devant un public conquis. « C’était un moment incroyable qui nous a fait repenser aux célébrations des JO de Paris 2024, que ce soit au Club France ou au Trocadéro », a expliqué Félix Lebrun à Télé-Loisirs. « On a dû gérer une grosse vague médiatique après les Jeux. Mais on profite parce que des moments comme ça, on n’en aura pas toute notre vie, poursuit son grand frère Alexis. Quand on est arrivés sur scène, tout le monde s’est levé. Il y avait une émotion incroyable. »

Un grand souvenir rendu également possible par l’accueil de la troupe des Enfoirés. « On a été super bien accueillis, raconte l’aîné. On est arrivés un peu timides, parce qu’ils se connaissent tous, mais ils nous ont vite intégrés. C'était super cool de rencontrer Soprano ou Vianney et d'échanger avec eux. Après, je chante comme une casserole. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise... »