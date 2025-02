Relation amoureuse dans Danse avec les stars, Florent Manaudou sort du silence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Associé à Elsa Bois dans la 14e saison de "Danse avec les stars", Florent Manaudou doit gérer les rumeurs qui l’annoncent en couple avec sa partenaire, qui vient pour sa part d’officialiser la fin de son histoire amoureuse avec Michou. Interrogé sur le sujet, le nageur de 34 ans a répondu sans ambages.

C’est dans un contexte particulier que Florent Manaudou doit gérer sa participation dans la 14e saison de "Danse avec les stars". Partenaire d’Elsa Bois dans l’émission, le champion olympique partage la vie de Lola Dumenil depuis un an, ce qui ne l’empêche pas de faire l'objet de rumeurs avec sa complice de DALS, surtout après l’annonce de la rupture entre Elsa Bois et Michou. Si le programme de TF1 a parfois donné naissance à des couples dans la vraie vie, Florent Manaudou affirme que cela ne le concerne pas.

Florent Manaudou dément toute relation amoureuse avec Elsa Bois

« Là, ce n'est pas du tout le cas… », a affirmé celui qui a décroché le bronze lors des Jeux olympiques de Paris 2024, en réponse à une question posée dans l’émission "50’Inside" concernant les relations amoureuses qui sont nées dans "Danse avec les stars". Et de poursuivre : « C'est sûr que c'est une émission un peu spéciale parce qu'on doit danser très proche, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est un moment très cool à passer, mais c'est sûr que pour l'entourage, ça peut être un peu différent ».

« Elle m'aide beaucoup »

Une mise au point qui n’empêche pas Florent Manaudou de dire tout le bien qu’il pense d’Elsa Bois : « Elle m'aide beaucoup parce que je ne suis pas très bon. Il y a des moments où on danse ensemble et des moments où elle me lâche un petit peu, où je suis un peu perdu parce que ça me rassure d'avoir une professionnelle à côté de moi, mais elle arrive à me comprendre et ça, c'est quand même bien parce que j'ai un état d'esprit un petit peu compliqué parfois à l'entraînement. Elle est assez cool là-dessus ».