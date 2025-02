Nelson Monfort dégoûté, la sanction est tombée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, les téléspectateurs ont pu assister à la première élimination de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Et malheureusement pour Nelson Monfort, le parcours de l’ancien journaliste sportif sur les parquets de TF1 s’arrête déjà là. L’aventure est donc terminée pour Monfort, qui a pris la parole suite à son élimination, faisant notamment part d’une certaine déception.

A l’instar d’Adil Rami, Franck Leboeuf ou encore Florent Manaudou, Nelson Monfort était lui aussi présent au casting de la nouvelle saison de Danse avec les stars. L’ancien journaliste sportif était alors associé avec la danseuse Calisson Goasdoué. Mais à l’issue du premier prime, Monfort n’était pas dans une très bonne position pour celui qui était éliminatoire ce vendredi soir. Et finalement, la sentence a fini par tomber puisque Nelson Monfort a bel et bien été le premier candidat éliminé de cette saison de Danse avec les stars.

« Je pensais aller un petit peu plus loin »

L’aventure sur TF1 est donc terminée pour Nelson Monfort. Eliminé de Danse avec les stars, il s’est confié au Parisien, quelque peu déçu : « Pas trop déçu d’avoir quitté l’aventure si vite ? Forcément un peu, je pensais aller un petit peu plus loin, même si j’avais conscience du fait que certains des candidats avaient 50 ans de moins que moi. Sur des critères de danse proprement dite, mes chances étaient réduites. Maintenant, j’ai essayé de faire du mieux possible. Je n’ai pas grand-chose à me reprocher ».

« Quelque chose qui m’a fait un peu de peine hier soir »

La prestation de Nelson Monfort avec Calisson Goasdoué n’a donc pas convaincu, Chris Marques avait été très sévère au moment de la noter. C’est un 2 qui avait été adjugé, de quoi toucher le journaliste sportif : « Quelque chose qui m’a fait un peu de peine hier soir, très honnêtement, c’est la note que Chris Marques nous a mise. Je pense que notre prestation méritait plus qu’un 2. Je ne lui en veux pas du tout, je suis allé l’embrasser à la fin. C’est une émission de loisirs, il n’y a pas mort d’homme. Vous le sentez au ton de ma voix : je suis très serein ».