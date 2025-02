«Très doux entre nous deux…» : Florent Manaudou se livre à cœur ouvert à Elsa Bois

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Florent Manaudou, médaillé olympique de natation, participe à la 14e saison de "Danse avec les stars" avec comme partenaire la danseuse Elsa Bois. Lors du prochain prime, le nageur devra danser une valse sur le thème de la famille, l’occasion pour lui d’évoquer sa relation forte avec sa sœur Laure Manaudou.

TF1 a décidé de miser sur un casting très sport pour la 14e saison de Danse avec les stars, qui réunit notamment le journaliste Nelson Monfort, les deux champions du monde de football Frank Leboeuf (1998) et Adil Rami (2018), sans oublier le médaillé olympique de natation Florent Manadou, en couple dans l’émission avec la danseuse Elsa Bois. Le premier prime a été fort en émotion pour le natif de Villeurbanne, qui a vu venir sur le plateau sa sœur Laure Manaudou. Et il sera encore question de la championne olympique 2004 sur 400 m ce vendredi.

Florent Manadou se livre sur sa sœur Laure

Pour ce premier prime avec élimination, les candidats de Danse avec les stars devront réaliser une valse sur le thème de la famille. Il sera alors question de Laure Manaudou pour le partenaire d’Elsa Bois, qui s’est prononcé sur cette relation spéciale au cours d’un entraînement filmé par TF1. « Les frères et sœurs sont ceux qui te connaissent le mieux parce que c'est les seuls qui partagent tous les moments de ta vie. Tes parents partent plus tôt que toi, tes copains, tu les choisis. Tes relations amoureuses, c'est plus ou moins long. C'est une relation forte », a confié Florent Manadou à Elsa Bois, acquiesçant ces propos.

La belle confidence à Elsa Bois

« Ça a toujours été très doux entre nous deux (avec Laure Manadou, NDLR). C'est plus autour que ça a été un peu beaucoup de choses. Mais entre nous, il y a toujours eu ce truc très doux, très simple », poursuit celui qui a remporté deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Si la prochaine émission s’annonce spéciale pour Florent Manaudou, elle le sera également pour Elsa Bois, s'affichant pour la première fois depuis l'annonce de sa séparation d’avec l’influenceur Michou. Les deux s’étaient justement rencontrés sur le parquet de Danse avec les stars, à l’occasion de la saison 11 en 2021. Leur relation avait été officialisée en janvier 2022.