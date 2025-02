Nelson Monfort : Rendez-vous avec une journaliste star de France Télévisions, son couple menacé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé dans la 14e saison de "Danse avec les stars", Nelson Monfort a connu un démarrage compliqué aux côtés de Calisson Goasdoué la semaine dernière. Avec un faible score de 15 points, le couple se prépare à un face-à-face crucial contre Sophie Davant et Nicolas Archambault, avec un risque d’élimination.

À bientôt 72 ans, Nelson Monfort a décidé de relever le défi "Danse avec les stars", avec l’ambition de créer la surprise. « Je n'ai pas envie de me ridiculiser. Je ferai tout pour être le mieux possible, prévenait-il avant le début de la 14e saison du programme de TF1 dans des propos accordés à Puremedias. Je m'inclinerai, parce que je sais que je n’irai pas au bout, je ne pense pas que j'irai au bout... Quand je vois un garçon comme Vincent Moscato, je me dis qu’au fond, il n'a pas vraiment un physique de danseur. Si lui a été en demi-finale, peut-être que je peux essayer de faire aussi bien ».

Le couple Monfort-Goasdoué dernier au classement

Cependant, l’aventure n’a pas bien démarré pour le célèbre journaliste sportif, avec un total de 15 points pour sa première danse avec Calisson Goasdoué la semaine dernière, et notamment un 3 de Chris Marques, l’une des plus mauvaises notes de l’histoire du programme dans notre pays. Vendredi prochain, Nelson Monfort et sa partenaire joueront donc déjà leur place, face à quelqu’un que connaît très bien l’ancien journaliste de France Télévisions.

Nelson Monfort a rendez-vous avec Sophie Davant

Nelson Monfort a en effet rendez-vous avec une autre figure du service public en la personne de Sophie Davant, en difficulté lors du deuxième prime de Danse avec les stars. L’animatrice de télévision et son partenaire Nicolas Archambault n’ont pas convaincu le jury en totalisant 18 points, soit le plus mauvais total de la soirée. Le couple affrontera donc le duo Nelson Monfort-Calisson Goasdoué dans une semaine pour tenter de rester dans l’aventure.