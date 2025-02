Alcool, TF1… Le grand changement pour Nelson Monfort

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au casting de la 14e saison de Danse avec les stars, Nelson Monfort avait adopté un régime particulier pour espérer briller dans le programme de TF1, limitant la consommation de produits gras mais également d’alcool. Malgré son élimination prématurée, l’ancien journaliste de France Télévisions compte poursuivre sur sa lancée.

L’aventure "Danse avec les stars" aura été de courte durée pour Nelson Monfort, quittant l’émission de TF1 dès la troisième semaine en obtenant la pire note de l’histoire du programme de la part de Chris Marques avec un 2. Une grande déception pour l’ancien journaliste sportif de France Télévisions, qui avait notamment adopté un régime spécial pour maximiser ses chances dans le programme.

Bertrand Latour : Son arrivée validée sur CNews !

➡️ https://t.co/VpejJbaY4W pic.twitter.com/Lm38qkJD02 — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

« Quand on ne boit pas, on se sent très très très bien »

« J'ai déjà commencé à me préparer physiquement : je ne bois plus, j'essaie de faire un peu attention et on se sent très bien finalement. Quand on ne boit pas, on se sent très très très bien, déclarait Nelson Monfort avant le début de cette 14e saison de Danse avec les stars, des propos accordés au site Puremédias. Déjà, je ne buvais pas non plus tellement. Enfin même un petit verre de vin, je ne prends plus. ». Un régime alimentaire que l’ancien compère de Philippe Candeloro sur le service public compte bien poursuivre.

« Une fois que j’ai goûté un peu au Dry January, je suis très susceptible de continuer »

« Il n’y a pas que l’alcool, je fais aussi attention à ce que je mange : le pain, le beurre, le fromage… Fini ! », avait affirmé Nelson Monfort, qui ne compte pas replonger aujourd’hui. « Une fois que j’ai goûté un peu au Dry January, je suis très susceptible de continuer. Je n’ai jamais été dans l’excès mais je me sens beaucoup mieux, a confié le journaliste au Parisien après son élimination. J’ai perdu trois ou quatre kilos. C’est aussi une jolie leçon de vie. J’en garde vraiment un très bon souvenir. C’est aussi pour ça que je regrette que ça se soit arrêté un tout petit peu trop tôt. »