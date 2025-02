Kylian Mbappé, l'opération chirurgicale inattendue

La rédaction

Kylian Mbappé s'est fait opérer ! L’attaquant du Real Madrid a subi une opération chirurgicale pour l’extraction d’une dent. Une intervention sans gravité qui ne devrait pas l’empêcher d’être présent en Coupe du Roi. En grande forme ces dernières semaines, le Français sera un atout majeur pour le Real dans la course aux titres.

Le Real Madrid est dans une bonne période et sort d'une victoire 2-0 en championnat face à Gérone. Les Madrilènes essaieront de surfer sur leur bonne dynamique ce mercredi en Coupe du Roi. Le Real se déplacera à la Reale Arena pour prendre une option sur la qualification en finale.

L'opération de Mbappé

Le journaliste espagnol Melchor Ruiz a révélé ce mardi que Dani Carvajal et Éder Militão étaient absents de l'entraînement. Kylian Mbappé, lui, a subi une opération chirurgicale pour se faire extraire une dent mais devrait logiquement être présent pour le match de Coupe du Roi.

Mbappé en forme

L'attaquant français est en très grande forme ces derniers temps. Sur les cinq derniers matchs du Real Madrid, Kylian Mbappé a été décisif à sept reprises (six buts et une passe décisive). Pour sa première saison sous les couleurs de la Maison Blanche, l'ancien attaquant du PSG compile 27 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.