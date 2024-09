Benzema, Cristiano Ronaldo… Mbappé frappe fort au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé connaît des premiers pas très intéressants au sein du club madrilène. Actuellement blessée, l’ancienne star du PSG réalise l’un des meilleurs démarrages de l’histoire récente des Merengue, devant un certain Karim Benzema notamment, mais derrière la légende Cristiano Ronaldo. Explication.

C’est très clairement le gros coup de l’été. Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas renouveler son contrat, et s’est engagé en faveur du Real Madrid, qui l’attendait depuis de nombreuses années. Positionné dans un rôle assez inhabituel d’avant-centre chez les Merengue, le Français réalise de bons débuts.

Mbappé fait mieux que Benzema...

Et pour cause, malgré une blessure à la cuisse qui va le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines, Kylian Mbappé est tout simplement le meilleur buteur du Real Madrid sur ces premières semaines de cette saison 2024-2025. Avec sept buts en neuf matchs toute compétition confondue, le numéro 9 madrilène réalise de meilleurs débuts que Karim Benzema, auteur quant à lui de 3 buts et de 2 passes décisives pour ses débuts.

...Mais reste derrière Cristiano Ronaldo

Comme le précise Foot Mercato, Kylian Mbappé réalise le troisième meilleur début d’un joueur dans l’histoire récente du Real Madrid. Le Français arrive juste derrière Jude Bellingham, auteur de 8 buts et de 3 passes décisives la saison dernière, et bien évidemment derrière l’illustre Cristiano Ronaldo, auteur quant à lui de 9 buts et d’une passe décisive lors de ses 9 premiers matchs en 2009-2010.