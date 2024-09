Mbappé : Le Real Madrid va régler un problème ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va devoir prendre du repos forcé au Real Madrid. Blessé à la jambe gauche, le capitaine de l’équipe de France sera indisponible pour les trois prochaines semaines. Sauf retournement de situation, c’est Jude Bellingham qui le remplacera en attaque. Les Merengue devraient d’ailleurs régler un problème avec ce choix.

Premier coup dur pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors qu’il montait en puissance (4 buts lors des 4 derniers matchs), le capitaine de l’équipe de France s’est blessé à la jambe gauche. Le champion du monde 2018 sera donc indisponible pour les trois prochaines semaines et ne sera pas de la partie pour le choc face à l’Atlético de Madrid ce dimanche soir.

Real Madrid : Encore un coup dur pour Mbappé https://t.co/XBnSNa0p8h pic.twitter.com/Kh1MucnhBb — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

Bellingham va remplacer Mbappé !

Le Real Madrid, de son côté, semble avoir choisi son remplaçant. Sauf retournement de situation, Carlo Ancelotti devrait faire monter Jude Bellingham d’un cran pour épauler Vinicius Jr et Rodrygo. L’international anglais va donc retrouver un poste qu’il connaît bien pour y avoir évolué la saison passée chez les Merengue.

Le Real Madrid va régler un souci avec lui

Et comme le rapporte MARCA, le Real Madrid devrait régler le problème lié à Jude Bellingham avec ce choix tactique. Victime collatérale de l’arrivée de Kylian Mbappé, le joueur de 21 ans brillait moins en ce début de saison (aucun but en cinq matchs contre six en huit rencontres au même stade en 2023-2024). Jude Bellingham devrait donc avoir l’opportunité de plus se montrer offensivement parlant en l’absence de l’ancien du PSG au cours des prochaines semaines. À suivre...