Griezmann : Kylian Mbappé réagit à la bombe

A seulement 33 ans, Antoine Griezmann a décidé de dire stop à l'équipe de France. Décrit comme le chouchou de Dider Deschamps, le champion du monde 2018 a annoncé ce lundi sa retraite internationale. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a logiquement pris la parole pour réagir à la décision de Griezmann, lui rendant à cet occasion un bel hommage.

Longtemps chouchou de Didier Deschamps, Antoine Griezmann avait perdu du crédit dernièrement avec l'équipe de France. Et voilà qu'on ne le reverra finalement pas avec les Bleus. Avec 137 sélections, le joueur de l'Atlético de Madrid a annoncé ce lundi sa retraite internationale.

Équipe de France : Deschamps a fait mal à Griezmann https://t.co/aJ85MNhvin pic.twitter.com/nrQ6YQ9c45 — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

« Un joueur d’exception »

Suite à l'annonce d'Antoine Griezmann, les hommages se multiplient. Un était d'ailleurs particulièrement, celui de Kylian Mbappé, star du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France. C'est sur Instagram qu'il a pris la parole pour saluer Griezmann, lâchant alors : « Un joueur d’exception qui arrête sa carrière en EDF. L’un des joueurs les plus importants de l’ère moderne de notre sélection. Merci pour les inoubliables souvenirs que tu nous a procuré, tu as porté cette équipe pendant des années et a grandement contribué à l’amener au sommet avec de nombreux titres ».

« Je comprends et respecte ta décision »

« Certains pourront penser que c’est trop tôt de s’arrêter tout de suite mais je comprends et respecte ta décision. Porter ce maillot demande toujours plus sans apporter parfois la reconnaissance qui va avec. Tu resteras à jamais dans l’histoire de l’équipe de France. Et je n’oublierai jamais l’honneur et le plaisir que ça a été de jouer à tes côtés pendant tant d’années. Je ne l’ai jamais banalisé. Bonne route mon ami & MERCI », a poursuivi Kylian Mbappé.