Équipe de France : Deschamps a fait mal à Griezmann

Coup de tonnerre : Antoine Griezmann ne portera plus le maillot de l’équipe de France. La légende de l’Atlético de Madrid a annoncé sa retraite internationale ce lundi et c’est tout un peuple qui pleure le départ de sa star. Son choix a été mûri et trouve sa source dans les récents choix de Didier Deschamps…

C’est officiel, Antoine Griezmann ne jouera plus pour l’équipe de France. Le chouchou d’un grand nombre de supporters l’a annoncé ce lundi sur X : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier. J'ai eu la chance de vivre ces moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble »

Griezmann : Une légende de l'équipe de France fait ses adieux ! https://t.co/Zs17Z25QSl pic.twitter.com/Zjh5OfP2tH — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Un brassard qui lui échappe

En 2023, après la Coupe du monde perdue en finale, Hugo Lloris et Raphaël Varane annoncent leur départ de l’équipe de France. Didier Deschamps doit donc trouver un nouveau capitaine et les yeux sont tournés vers Antoine Griezmann qui fait partie des plus anciens et des plus portés par l’amour du maillot. Mais c’est finalement Kylian Mbappé qui en héritera. L’Equipe révèle que ce choix a été reçu douloureusement pas le numéro 7 des Bleus.

Griezmann déclassé à l’Euro 2024

Autre épisode qui a eu raison de son choix : l’Euro 2024. La légende des Bleus n’a pas eu son rendement habituel, qui permettait à l’équipe de France de briller. La faute à un déclassement, assumé par Didier Deschamps qui n’a pas du tout été du goût de Griezmann. Le désormais ancien joueur des Bleus s’arrête donc sur une victoire face à la Belgique, contre qui il n’aura joué que 12 minutes.