PSG : Tensions entre Dembélé et Luis Enrique, Riolo avait tout compris

Mardi, le PSG affronte Arsenal pour son deuxième match de la saison en Ligue des champions. Pour l’occasion, les Parisiens ne pourront pas compter sur Ousmane Dembélé. L’attaquant n'a pas été retenu dans le groupe pour motif disciplinaire. Un choix pas étonnant à en croire Daniel Riolo, qui avait déjà fait part par le passé de soucis entre les deux hommes.

Pour son premier match de Ligue des champions, le PSG est difficilement venu à bout de Gérone (victoire 1-0). Le club de la capitale va donc devoir élever son niveau de jeu, car mardi, il affronte un adversaire beaucoup plus armé pour cette compétition, à savoir Arsenal.

J'avais parlé fin de saison dernière de soucis entre LE et Dembele … on en reparle ce soir …