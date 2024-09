Real Madrid : Il réclame la sanction d’une star !

Jean de Teyssière

Le derby madrilène a été électrique dimanche soir. Entre les deux équipes, ça s'est terminé sur un match nul (1-1) mais la rencontre a été marquée par l’interruption de du match durant une bonne dizaine de minutes. Thibaut Courtois a été visé par des briquets et Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, appelle a des sanctions pour les personnes coupables de ces jets de projectiles mais également pour le portier belge, qui a chambré ses anciens supporters après le but de Militao.

La violence dans les stades est un problème difficile à endiguer, que ce soit en France ou ailleurs. Dimanche soir, le duel entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid (1-1) en a été le théâtre. Après le but de Militao, Thibaut Courtois a chambré ses anciens supporters, qui lui ont jeté à plusieurs reprises des objets, obligeant l’arbitre de la rencontre à interrompre quelques instants le match.

«Les gens n’ont pas d’autre choix que d’agir mal»

Après la rencontre face au Real Madrid (1-1), l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone a été interrogé en conférence de presse sur les évènements qui ont eu lieu durant la rencontre : « Nous devons tous aider. Les personnes qui ont jeté ces briquets, comme cela s'est produit au Bernabéu lorsque Courtois était notre joueur et qu'il a été frappé à la tête avec un briquet, ce n'est pas bien. Mais peut-être que nous, les protagonistes, n'aidons pas non plus lorsque nous sous-estimons les gens, que nous les chargeons, que nous les provoquons et que les gens se mettent en colère. Les gens n'ont pas d'autre choix que d'agir mal, ce qui n'est pas bien, mais nous devons aussi essayer d'être calmes, de comprendre les situations, de savoir que l'on peut fêter un but en le célébrant, mais pas en regardant les tribunes, en les chargeant, en faisant un geste de ce genre... parce qu'alors les gens se mettent en colère. Bien sûr, ce n'est pas justifié, mais le geste initial ne l'est pas non plus, car sinon nous serons toujours des victimes. »

«Celui qui lance doit être sanctionné, celui qui provoque aussi»

« Le club devra prendre une décision sur les personnes qui ont commis ces incidents, car elle doit être prise. Nous n'avons pas besoin de ces gens dans les tribunes, nous avons besoin de ceux qui nous soutiennent, nous accompagnent, pensent au club.... Cela ne veut pas dire qu'il faut générer les occasions qui sont générées, parce que nous, en tant que protagonistes, agissons pour qu'elles ne se produisent pas, parce que les gens réagissent pour une raison. Cela ne justifie pas, mais nous pouvons également sanctionner ceux qui incitent les gens à agir. Cela ne justifie rien, mais il faut se méfier de ce que l'on génère, et je m'inclus dans le lot. Pour moi, sanctionner celui qui provoque. Celui qui lance le briquet doit être sanctionné et celui qui provoque doit l'être aussi, estime Simeone. Si on n'est pas sanctionné, on a le droit de faire des choses. »