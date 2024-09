Real Madrid : Surprise, Mbappé et Vinicius Jr se font doubler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien évidemment présent sur la liste du Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr semble bien parti pour remporter cette prestigieuse récompense. Le Brésilien, auteur d'une grosse saison au Real Madrid, fait figure de favori pour ce prix aux côtés de certains de ses coéquipiers. Mais les avis divergent concernant l'identité du joueur le plus méritant.

Après une saison aussi réussie que le Real Madrid l'an passé, on peut largement penser que le vainqueur du Ballon d'Or se trouvera dans l'effectif. Le club a vu bon nombre de ses joueurs faire une apparition dans la liste des nommés et de nombreux observateurs estiment que les principaux favoris sont Jude Bellingham et Vinicius Jr.

Benzema, Cristiano Ronaldo… Mbappé frappe fort au Real Madrid ! https://t.co/Xec0oggPVQ pic.twitter.com/HmVw8SbKxA — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

Surprise au Ballon d'Or ?

Egalement dans la boucle pour le Ballon d'Or même s'il a rejoint le Real Madrid cet été seulement, Kylian Mbappé fait légitimement partie des outsiders principaux. Mais un autre nom pourrait venir surprendre tout le monde. « Vinicius mérite le Ballon d'Or ? Il a beaucoup de qualités exceptionnelles, mais il y a des joueurs que je préfère, comme Rodri ou Mbappé. Je le donnerais à Rodri et si c'était quelqu'un de Madrid, je choisirais Carvajal, pour ses qualités et sa carrière » révèle Jorge López Marco, connu sous le nom de Tote, ancien du Real Madrid dans une interview pour AS.

Vinicius déjà sacré ?

Cette année, le football espagnol est largement mis à l'honneur pour le Ballon d'Or, que ce soit en club ou en sélection. En remportant l'Euro, plusieurs joueurs espagnols pourraient venir contrecarrer les plans de Vinicius Jr ou de Kylian Mbappé par exemple.