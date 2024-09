Real Madrid : Après la polémique, il interpelle Messi !

Jean de Teyssière

Le premier gros choc de la saison en Espagne a été électrique. Au Civitas Metropolitano, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid n'ont pu faire mieux qu'un score nul (1-1) qui n’arrange personne. La rencontre a été le théâtre de jets de projectiles envers Thibaut Courtois et Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, appelle à montrer l’exemple, qu’on s’appelle Courtois, Vinicius ou Messi.

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont affrontés dans le premier choc de ce championnat espagnol. Le club vainqueur à 15 reprises de la Ligue des Champions a ouvert le score à la 64ème minute de jeu grâce à Eder Militao mais a craqué dans les tous derniers instants de la rencontre, suite au but d’Angel Correa (90+5). Mais la rencontre a été interrompue dix minutes, Thibaut Courtois ayant reçu plusieurs projectiles, après avoir provoqué les supporters suite au but de Militao.

Simeone veut que Courtois soit sanctionné

Juste après la rencontre, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, était interrogé sur les actes de ses supporters envers le portier du Real Madrid, Thibaut Courtois : « Cela ne justifie pas, mais nous pouvons également sanctionner ceux qui incitent les gens à agir. Cela ne justifie rien, mais il faut se méfier de ce que l'on génère, et je m'inclus dans le lot. Pour moi, sanctionner celui qui provoque. Celui qui lance le briquet doit être sanctionné et celui qui provoque doit l'être aussi. Si on n'est pas sanctionné, on a le droit de faire des choses. »

«On ne peut pas provoquer, que ce soit Courtois ou Messi »

« Cela lui est arrivé au Bernabéu. Il a été touché à la tête par un briquet lorsqu'il jouait pour l'Atlético. Les clubs doivent veiller à ce que cela n'arrive pas, mais attention à ce que nous ne soyons pas les victimes, poursuit Simeone. Pourquoi ? Parce que si nous chargeons, il peut y avoir une réaction, et nous ne pouvons pas provoquer, que ce soit Simeone, Courtois, Vinicius, Messi ou Griezmann. »