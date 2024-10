Départ de Mbappé : Le grand ouf de soulagement du vestiaire du PSG

Pierrick Levallet

Le PSG a démarré une nouvelle ère cet été. Le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé, qui a signé libre au Real Madrid. Si son départ est bien évidemment une perte majeure pour les Rouge-et-Bleu, le vestiaire parisien ne regretterait pas vraiment qu’il soit parti. Au contraire, certains joueurs seraient même soulagés de ne plus jouer avec lui.

Le vestiaire du PSG libéré après le départ de Mbappé ?

D’après les informations de Foot Mercato, le vestiaire du PSG serait soulagé de ne plus jouer avec Kylian Mbappé. Certains joueurs se mettraient moins la pression, et l’atmosphère serait nettement moins tendue en interne. Quelques uns se sentiraient également moins observés dans leurs faits et gestes ou par rapport au fait de savoir qui a donné le ballon à Kylian Mbappé ou non.

Les attaquants de Luis Enrique se frottent les mains

Le départ du capitaine de l’équipe de France a changé pas mal de choses au PSG. Cela a ouvert de nouvelles perspectives aux attaquants de Luis Enrique. Certains se sentiraient d’ailleurs libérés à en croire Foot Mercato. Quelques uns des coéquipiers de Kylian Mbappé ont eu du mal à s’adapter à lui puisqu’il dézonait beaucoup. Son départ n’aurait donc pas été vécu vraiment comme un traumatisme dans le vestiaire du PSG.