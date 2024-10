PSG : Luis Enrique sans pitié avec Kylian Mbappé

Axel Cornic

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a laissé une trace profonde au Paris Saint-Germain, où il a évolué pendant près de sept saisons. Mais tout n’a pas été rose, notamment sur la fin la saison dernière, avec de plus en plus de tensions qui semblaient faire surface autour de la star française.

Voilà plusieurs mois déjà que Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG, mais on n’a pas fini de parler de lui. A Paris, le fantôme de l’attaquant qui évolue désormais au Real Madrid continue de flotter sur le Parc des Princes, avec notamment une fin d’aventure assez compliquée suite à des profonds désaccords avec la direction et surtout le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Au fond, Luis Enrique n'était pas le Mbappé de son époque »

Le sujet Mbappé est revenu sur la table récemment, avec la diffusion du premier opus du documentaire sur Luis Enrique, diffusé ce lundi sur Movistar Plus+. « Il traite les stars comme tout le monde. Luis Enrique a beaucoup de respect pour Mbappé, mais il le traite comme n'importe quel autre » a expliqué le réalisateur de ce documentaire, pour Relevo. « Et cela nous surprend à certains égards. Au fond, Luis Enrique n'était pas le Mbappé de son époque, mais il a été la grande star du Barça pendant quelques années ».

« Il l'aime et pense que c'est une personne excellente »

« Il dit que les stars ne sont pas comme des dieux et que vous ne pouvez rien leur dire » a poursuivi Marc Guillén concernant cette relation entre Luis Enrique et Mbappé. « Bien sûr que vous pouvez, vous pouvez leur dire s'ils ne jouent pas bien et s'ils doivent faire une chose ou s'ils doivent faire une autre, mais Luis Enrique, et c'est clair dans le documentaire, il a une grande admiration pour Mbappé. Il l'aime et pense que c'est une personne excellente. Ils ont une bonne relation, mais quand ils doivent se dire des choses en face, ils les disent ».