Luis Enrique : Le Qatar retourne sa veste, c’est du jamais vu au PSG !

Depuis l’arrivée de Luis Campos à la tête de la section sportive du PSG, Christophe Galtier et Luis Enrique se sont succédés sur le banc de touche parisien. Cependant, le projet sportif parisien a bien évolué ces derniers mois, sous l’impulsion du président Nasser Al-Khelaïfi, qui a lancé une révolution pour l’entraîneur espagnol.

A l’été 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari. Dès lors, le président Nasser Al-Khelaïfi ne cachait pas les ambitions des hauts décideurs du Paris Saint-Germain : remporter la Ligue des champions. Les saisons se sont suivies et les échecs ont été nombreux dans cette quête de la C1 avec une désillusion en finale et deux éliminations en demi-finales en 2021 et 2024.

Luis Enrique a un avantage que les autres entraîneurs n’avaient pas ?

Ces contre-performances ont conduit à divers licenciements d’entraîneurs, de Laurent Blanc à Christophe Galtier en passant par Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Luis Enrique a été nommé entraîneur du PSG le 5 juillet 2023 et dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025. Une prolongation de contrat serait une possibilité prise par les parties concernées comme Le Parisien le dévoilait ces dernières semaines, mais le flou réside dans cette opération. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique dispose de la confiance totale de l’institution PSG qui semble avoir changé son mode de fonctionnement.

«Le président nous laisse construire quelque chose»

Conseiller football du PSG depuis juin 2022, Luis Campos a déjà connu deux entraîneurs différents sur le banc de touche parisien et affirme désormais que le président Nasser Al-Khelaïfi offre une liberté à Luis Enrique et son staff technique qui est somme toute inédite au Paris Saint-Germain. « Le président nous laisse construire quelque chose. On n'a pas peur de la pression, Luis Enrique met la pression mais il n'a pas la pression de la direction pour gagner tout de suite tous les titres. Je suis content qu'il ait cette ambition ». a confié Campos à Movistar+.