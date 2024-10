Mercato - PSG : Le Qatar offre un cadeau empoisonné à 90M€ à Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'entente entre Luis Enrique et Luis Campos concernant le mercato a été saluée cet été, lors du mercato estival précédent, ce n'était pas aussi fluide. L'exemple parfait était Randal Kolo Muani qui a été recruté pour 90M€ dans les dernières heures du mercato. Un choix de Nasser Al-Khelaïfi qui ne convenait pas à l'entraîneur du PSG.

Lors du mercato 2023, le PSG aura agité les toutes dernières heures. Et pour cause, juste avant la fermeture du marché, le club de la capitale a lâché 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani. Un choix qui a grandement fait parler, d'autant plus qu'il joue peu et qu'il ne semble pas entrer dans les plans de Luis Enrique.

Kolo Muani, Luis Enrique n'en voulait pas

Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique n'était pas du tout chaud pour le transfert de Randal Kolo Muani, pas plus que Luis Campos. C'est au contraire Nasser Al-Khelaïfi qui a poussé pour recruter le natif de Bondy, lâchant un chèque de 90M€.

Luis Enrique a déclassé Kolo Muani

Et cela se ressent dans l'utilisation de Randal Kolo Muani. Luis Enrique l'utilise effectivement très peu cette saison et préfère des profils de faux neuf comme Marco Asensio ou encore Lee Kang-In. Même la blessure de Gonçalo Ramos n'a pas permis à l'international français de s'imposer comme un titulaire. Les limites techniques de Kolo Muani semblent rédhibitoires aux yeux de Luis Enrique.